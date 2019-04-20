95047

TERREMOTO ALLE ORE 21.14 DI MAGNITUDO 3.3

+++AGGIORNAMENTO+++Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: Costa Catanese (Catania), alle ore 21:14:24con coordinate geografiche (lat, lon) 37.38, 15.15 ad una profondità di 5 km.La sc...

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2019 21:36
TERREMOTO ALLE ORE 21.14 DI MAGNITUDO 3.3 -
+++AGGIORNAMENTO+++

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: Costa Catanese (Catania), alle ore 21:14:24
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.38, 15.15 ad una profondità di 5 km.

La scossa è stata avvertita in diverse zone di Catania, ma anche nel siracusano

Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.

Non ci sono segnalazione di danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto alle ore 21.14 a Siracusa STIMA PROVVISORIA INGV  tra 3.1 e 3.6 ore 21:14 IT del 20-04-2019, prov/zona Siracusa

CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

