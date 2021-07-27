TERREMOTO AVVERTITO POCHI MINUTI FA A RAGUSA, STIMA TRA 3.1 E 3.6
A cura di Redazione
27 luglio 2021 23:13
FLASH
Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa dalla popolazione in Sicilia, in particolare a Ragusa.
Le stime preliminari parlano di magnitudo compresa tra 3.1 e 3.6
La scossa è stata ben avvertita nella zona ibla, tante le segnalazioni che arrivano dai social.
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1415945414554050563?s=19