TERREMOTO DI 3.5 A BIANCAVILLA ETNEA ALLE ORE 06.06
20 novembre 2018 06:49
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 5 km NE Biancavilla (CT), il
20-11-2018 06:06:34 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.9ad una profondità di 22 km.
Il sisma, e stato avvertito dalla popolazione.
Ė in corso un sciame sismico, dalle ore 05.55 ad ora si sono registrate ben 13 scosse