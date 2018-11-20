95047

TERREMOTO DI 3.5 A BIANCAVILLA ETNEA ALLE ORE 06.06

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 5 km NE Biancavilla (CT), il20-11-2018 06:06:34 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.9ad una profondità di 2...

20 novembre 2018 06:49
TERREMOTO DI 3.5 A BIANCAVILLA ETNEA ALLE ORE 06.06 -
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 5 km NE Biancavilla (CT), il

20-11-2018 06:06:34 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.67, 14.9ad una profondità di 22 km.

Il sisma,  e stato avvertito dalla popolazione.

Ė in corso un sciame sismico, dalle ore 05.55 ad ora si sono registrate ben 13 scosse

