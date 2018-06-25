TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.3 A RAGALNA, NESSUN DANNO

Un evento sismico con magnitudo 2.3 è stato registrato dalla sala operativa dell'Ingv di Roma con epicentro a Ragalna alle 10.09.

La scossa non ha avuto nessuna conseguenza per la popolazione e l'epicentro è stato localizzato alla profondità di zero chilometro.

ll sisma è stato molto superficiale e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell’area epicentrale

Un ulteriore piccola scossa, di magnitudo 2.1 è stata registrata questa notte alle ore 2.14 con epicentro a Belpasso ad una profondità di 1 Km