TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.3 CON EPICENTRO A BELPASSO ALLE ORE 07.42

Un evento sismico con magnitudo 2.3 è stato registrato dalla sala operativa dell’Ingv di Roma con epicentro a Belpasso nella zona di Borello alle ore 07.42 id oggi 06 Settembre 2021.

La scossa non ha avuto nessuna conseguenza per la popolazione e l’epicentro è stato localizzato alla profondità di sei chilometro.

ll sisma è stato molto superficiale e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell'area epicentrale.

Un altra scossa si era verificata in Sicilia , precisamente a Messina alle ore 06.33 ad una profondità di 52 km.

Entrambi i terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 2 km NW Belpasso (CT), il

06-09-2021 07:42:22 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.611, 14.964 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.