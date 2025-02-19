TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5 A TREMESTIERI ETNEO: EPICENTRO A 1 KM DI PROFONDITÀ

Il 19 febbraio 2025, alle ore 13:01 (ora italiana), un terremoto di magnitudo ML 2.5 ha interessato la zona di Tremestieri Etneo, un comune in provincia di Catania. L'evento sismico è stato localizzat...

Il 19 febbraio 2025, alle ore 13:01 (ora italiana), un terremoto di magnitudo ML 2.5 ha interessato la zona di Tremestieri Etneo, un comune in provincia di Catania. L'evento sismico è stato localizzato a soli 1 km a nord-est di Tremestieri Etneo, con coordinate geografiche 37.5850 di latitudine e 15.0810 di longitudine.

Il terremoto si è verificato a una profondità di 1 km, un valore che indica che l'epicentro si trovava relativamente vicino alla superficie.

Non sono stati riportati danni significativi o feriti, ma il fenomeno ha suscitato attenzione tra i residenti, che hanno avvertito un lieve tremore.

L'evento è stato prontamente localizzato dalla Sala Operativa INGV_OE (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania), che monitora costantemente l'attività sismica nella regione.

Nonostante la bassa magnitudo del terremoto, la zona di Catania è storicamente soggetta a eventi sismici di vario tipo, e l'attività vulcanica dell'Etna rappresenta un fattore di potenziale rischio geologico.

Gli esperti continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e prevenire eventuali disagi derivanti da futuri eventi sismici.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sulla sismicità della regione, è possibile seguire le comunicazioni ufficiali degli enti preposti come l'INGV e le autorità locali.