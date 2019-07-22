TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5 AD ACIREALE
La terra è tornata a tremare nel territorio di Acireale.
Un terremoto di magnitudo pari a 2.5 è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 13:46 locali.
L'evento risulta localizzato a 1.2 km Nord da Santa Tecla, turistica frazione marinara di Acireale, ad una profondità di 11.1 km.
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza): Acireale (4.0 km), Santa Venerina (5.5 km), Aci Catena (6.0 km).
Non si rilevano danni a persone o cose.
L'evento potrebbe essere collegato all'attuale attività vulcanica in corso sull'Etna.