95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5 CON EPICENTRO RAGALNA ALLE ORE 23.51

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dai sismografi ieri sera alle ore 23.51.L’epicentro è stato individuato nell’area nord-ovest di Ragalna ad una profondità di 2.9 chilometri....

A cura di Redazione Redazione
22 settembre 2022 03:17
TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5 CON EPICENTRO RAGALNA ALLE ORE 23.51 -
News
Condividi

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dai sismografi ieri sera alle ore 23.51.

L’epicentro è stato individuato nell’area nord-ovest di Ragalna ad una profondità di 2.9 chilometri.

Oltre che a Ragalna, hanno avvertito il leggero sisma anche i vicini Comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpassoe Paternò.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Non si segnalano danni a persone ed a cose.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047