TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5 CON EPICENTRO RAGALNA ALLE ORE 23.51
22 settembre 2022 03:17
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dai sismografi ieri sera alle ore 23.51.
L’epicentro è stato individuato nell’area nord-ovest di Ragalna ad una profondità di 2.9 chilometri.
Oltre che a Ragalna, hanno avvertito il leggero sisma anche i vicini Comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpassoe Paternò.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Non si segnalano danni a persone ed a cose.