TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 A LINGUAGLOSSA
Una scossa di terremoto si è registrata pochi minuti fa, esattamente alle ore 18:22, si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 con epicentro a Linguaglossa, nel Catanese.
L'eventi è stato avvertito dalla popolazione, essendosi verificata ad una profondila di appena 0,4km.
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti: latitudine 37.817 longitudine 15.105 (errore epicentrale 0.2 km) profondità 0.4 km (errore in profondità 1.2 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Linguaglossa (CT) (4.1 km)
2) Piedimonte Etneo (CT) (6.4 km)
3) Castiglione di Sicilia (CT) (7.4 km)