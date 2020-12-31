95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 CON EPICENTRO A RAGALNA

 Scossa di terremoto questa sera con epicentro a Ragalna.La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione ore 20:59  di magnitudo 2.8 e profondità 14 km a Ragalna.Secondo la scala Richter,...

31 dicembre 2020 21:39
Scossa di terremoto questa sera con epicentro a Ragalna.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione ore 20:59  di magnitudo 2.8 e profondità 14 km a Ragalna.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.8 è classificato come terremoto "molto leggero"

DATI INGV

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zon km N Ragalna (CT), il  31-12-2020 20:59:46  ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.66, 14.93 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

 

 

