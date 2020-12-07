TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 TRA BRONTE E MALETTO
Tre lievi scosse sismiche sono state registrate dalle stazioni della Rete Sismica nell'arco di due minuti nel pomeriggio di oggi sull'Etna.La piu' forte e stata registrata alle ore 15.01 a 2.4 km NE d...
Tre lievi scosse sismiche sono state registrate dalle stazioni della Rete Sismica nell'arco di due minuti nel pomeriggio di oggi sull'Etna.
La piu' forte e stata registrata alle ore 15.01 a 2.4 km NE da Monte Minardo tra i comuni di Bronte e Maletto ad una profondità di 20.6 km.
Non si segnalano danni a cose e/o persone
I DATI UFFICIALI
Alle ore 14.59.42 di magnitudo ML 1.8 nella zona: 7 km SE Bronte (CT), ad una profondità di 16 km.
Alle ore 15.00.06 di magnitudo ML 2.5 nella zona: 5 km E Bronte (CT), ad una profondità di 17 km.
Alle 15.01.01 di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 6 km SE Bronte (CT), ad una profondità di 21 km.