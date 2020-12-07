TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 TRA BRONTE E MALETTO

Tre lievi scosse sismiche sono state registrate dalle stazioni della Rete Sismica nell'arco di due minuti nel pomeriggio di oggi sull'Etna.La piu' forte e stata registrata alle ore 15.01 a 2.4 km NE d...

A cura di Redazione 07 dicembre 2020 15:38

