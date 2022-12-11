TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.0 NEI PRESSI DELLA COSTA DI CATANIA
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona Costa Catanese (Catania) il 11/12/2022 17:58:24 ad una profondità di 20.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.4847, longitudine 15.2383.Sec...
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona Costa Catanese (Catania) il 11/12/2022 17:58:24 ad una profondità di 20.8 km. Coordinate geografiche: latitudine 37.4847, longitudine 15.2383.
Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.0 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.
Una repilica si è verificata alle ore 18:09:55 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5160, 15.2240 ad una profondità di 23 km di magnitudo 1.6