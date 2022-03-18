TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 POCHI MINUTI FA SULL’ETNA, AVVERTITA DISTINTAMENTE A PATERNO'

FLASH

Forte scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata pochi minuti fa, precisamente alle ore 14.51 con epicentro a Ragalna

L’epicentro è stato individuato a 6.8 km da Ragalna, ad una profondità di 9.7 km. Numerosi gli abitanti che nelle vicinanze dell'epicentro e che sui Social hanno segnalato di aver avvertito la scossa.

La scossa è stata avvertita distintamente pure a Paternò.

Al momento non si evidenziano danni a cose e persone causati dalla scossa.

Comuni più vicini:

6.8 km Ragalna 3676

9.8 km Nicolosi 7156

10.6 km Biancavilla 23703

11.1 km Santa Maria di Licodia 7322

11.3 km Belpasso 26378

I DATI

Evento sismico area Etna del 2022-03-18 14:51:14 (ora italiana) di magnitudo ML 3.2, profondità 9.7 km,

1.1 km a N da M. Parmentelli (CT).

Long.: 14.971 E ± 0.4 km Lat.: 37.691 N ± 0.4 km Profondità/Depth: 9.7 km ± 0.3 km