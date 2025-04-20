TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 A NOTO (SR) PRIMA DELLE 13: SCOSSA AVVERTITA, NESSUN DANNO SEGNALATO

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 ha colpito la zona di Noto, in provincia di Siracusa, questa mattina, 20 aprile 2025, alle 12:57:32 ora italiana. L'evento sismico è stato localizzato a circa 7 chilom...

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 ha colpito la zona di Noto, in provincia di Siracusa, questa mattina, 20 aprile 2025, alle 12:57:32 ora italiana. L'evento sismico è stato localizzato a circa 7 chilometri a nord-ovest della città, con coordinate geografiche di latitudine 36.9503 e longitudine 15.0375.

Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il terremoto ha avuto una profondità di 28 chilometri.

Fortunatamente, al momento non sono stati riportati danni significativi o situazioni di emergenza.

L'attività sismica nella regione è costantemente monitorata dall'INGV, che continua a fornire aggiornamenti in tempo reale per garantire la sicurezza della popolazione.

Nonostante la magnitudo relativamente bassa, il terremoto rappresenta un promemoria della sismicità che caratterizza la zona del sud-est siciliano.

L'INGV invita la cittadinanza a seguire le indicazioni delle autorità locali e a rimanere informati sugli sviluppi della situazione.