TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 IN MARE DAVANTI SICILIA E CALABRIA
A cura di Redazione
06 gennaio 2024 08:10
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:23 nel Tirreno meridionale, davanti alle coste di Sicilia e Calabria.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 158 chilometri di profondità ed epicentro a 50 km da Messina e a 60 da Reggio Calabria.
Non si registrano danni a persone o cose