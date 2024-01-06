TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 IN MARE DAVANTI SICILIA E CALABRIA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:23 nel Tirreno meridionale, davanti alle coste di Sicilia e Calabria.Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanolog...

A cura di Redazione 06 gennaio 2024 08:10

