TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.3 NELLA NOTTE CON EPICENTRO MILO

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:06 in provincia di Catania, alle pendici orientali dell'Etna.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea.

Non si segnalano danni a persone o cose.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.