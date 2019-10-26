TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.4 CON EPICENTRO A MILO NELLA NOTTE
Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, tra Catania eTaormina.Il sisma è avvenuto nella zona: 3 km W Milo, alle ore 03:17:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 15.09 ad...
A cura di Redazione
26 ottobre 2019 06:14
Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, tra Catania e
Taormina.
Il sisma è avvenuto nella zona: 3 km W Milo, alle ore 03:17:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 15.09 ad una profondità di 5 km.
Lo rileva l’istituto nazionale di geofisica.
La scossa è stata preceduta da altre tre mini scosse comprese tra il magnitudo 1.4 e 1.9.
TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.4 CON EPICENTRO A MILO NELLA NOTTE
Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose