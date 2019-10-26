95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.4 CON EPICENTRO A MILO NELLA NOTTE

26 ottobre 2019 06:14
Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, tra Catania e
Taormina.

Il sisma è avvenuto nella zona: 3 km W Milo, alle ore 03:17:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 15.09 ad una profondità di 5 km.

Lo rileva l’istituto nazionale di geofisica.

La scossa è stata preceduta da altre tre mini scosse comprese tra il magnitudo 1.4 e 1.9.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose

