TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.4 NELLO STRETTO DI MESSINA

Un terremoto di magnitudo ML 3.4 si è verificato nella serata del 13 marzo 2025 nella zona dello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Il sisma è stato registrato alle ore 21:23:46 (UTC +01:00) dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con epicentro alle coordinate geografiche 38.0200 di latitudine e 15.6260 di longitudine, a una profondità di 14 km.

La scossa è stata avvertita in alcune località della Calabria e della Sicilia, in particolare nelle città di Messina e Reggio Calabria, ma al momento non sono stati segnalati danni a persone o edifici.

Numerosi cittadini hanno riferito di aver percepito il movimento tellurico, soprattutto ai piani più alti degli edifici.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, che continua a monitorare la situazione.

L’area dello Stretto di Messina è una zona ad alta sismicità, caratterizzata da frequenti eventi tellurici di varia intensità. Gli esperti ricordano l’importanza della prevenzione e delle buone pratiche di sicurezza in caso di terremoti.

Le autorità locali e la Protezione Civile restano in allerta per eventuali sviluppi, sebbene non siano stati rilevati segnali di ulteriori scosse significative. Si raccomanda ai cittadini di mantenere la calma e di seguire le indicazioni ufficiali in caso di emergenza.

