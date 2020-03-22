TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.5 SULL'ETNA. SCOSSA AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE

Due scosse di terremoto con epicentro Milo sono state registrate questa mattina rispettivamente alle 11,10 e alle 11,32.La più intensa (alle 11,32) ha fatto registrare una magnitudo di 3.5 (l’altra 2....

A cura di Redazione 22 marzo 2020 11:43

Condividi