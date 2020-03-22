TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.5 SULL'ETNA. SCOSSA AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE
Due scosse di terremoto con epicentro Milo sono state registrate questa mattina rispettivamente alle 11,10 e alle 11,32.La più intensa (alle 11,32) ha fatto registrare una magnitudo di 3.5 (l’altra 2....
Due scosse di terremoto con epicentro Milo sono state registrate questa mattina rispettivamente alle 11,10 e alle 11,32.
La più intensa (alle 11,32) ha fatto registrare una magnitudo di 3.5 (l’altra 2.6) con epicentro a 6 km a ovest dall’abitato di Milo ed ha avuto il suo ipocentro a 5 km di profondità.
La scossa è stata avvertita nelle zone dell'epicentro Nicolosi Zafferana, Randazzo lievemente pure nel nostro comprensorio
ORE 11.32 MAGNITUDO 3.5 a 6.2 Km da Milo ad una profondila di 4.7 km
ORE 11.10 MAGNITUDO 2.6 a 5.8 Km da Milo ad una profondila di 4.7 km
COMUNICATO
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 11:32:11 locali (10:32:11 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 3.5 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 1.5 km NE da Monte Centenari (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.742 longitudine 15.051 (errore epicentrale 0.2 km)
profondità 4.7 km (errore in profondità 0.3 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Milo (CT) (6.2 km)
2) Zafferana Etnea (CT) (7.3 km)
3) Sant'Alfio (CT) (7.9 km)
La seconda si è verificata alle ore ore 11:10:08 locali (10:10:08 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.6 (±0.1).
L'evento risulta localizzato a 1.0 km W da Monte Scorsone (CT).
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Milo (CT) (5.8 km)
2) Zafferana Etnea (CT) (7.3 km)
3) Sant'Alfio (CT) (7.3 km)