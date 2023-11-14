TERREMOTO DI MAGNITUDO 3,6 IN PROVINCIA DI ENNA
A cura di Redazione
14 novembre 2023 15:44
Nella provincia di Enna, precisamente nel territorio di Nicosia, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha colpito oggi pomeriggio alle 15:04.
Il sisma ha avuto una profondità di circa 32,2 km ed è stato avvertito nei centri abitati circostanti.
Al momento, non si segnalano danni a persone o cose.
La situazione è in continuo aggiornamento, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione