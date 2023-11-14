TERREMOTO DI MAGNITUDO 3,6 IN PROVINCIA DI ENNA

Nella provincia di Enna, precisamente nel territorio di Nicosia, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha colpito oggi pomeriggio alle 15:04.Il sisma ha avuto una profondità di circa 32,2 km ed è s...

A cura di Redazione 14 novembre 2023 15:44

