TERREMOTO DI MAGNITUDO 3,6 IN PROVINCIA DI ENNA

A cura di Redazione Redazione
14 novembre 2023 15:44
News
Nella provincia di Enna, precisamente nel territorio di Nicosia, una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha colpito oggi pomeriggio alle 15:04.

Il sisma ha avuto una profondità di circa 32,2 km ed è stato avvertito nei centri abitati circostanti.

Al momento, non si segnalano danni a persone o cose.

La situazione è in continuo aggiornamento, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione

