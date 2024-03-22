TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.6 IN MARE TRA PUGLIA E GRECIA
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 6:20 nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 64 chilometri di profondità ed epicentro a circa 50 chilometri dall'isola greca di Corfu.
Non si segnalano danni a persone o cose.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona: Mar Ionio Settentrionale (MARE), il
22-03-2024 06:20:42 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.5800, 19.2700 ad una profondità di 64 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.