TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.8 AL LARGO DELLE COSTE CALABRESI NELLA NOTTE
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 4:41 di questa notte al largo della costa nordoccidentale della Calabria.L'epicentro è stato localizzato a 46 km a ovest di Cosenza, da...
A cura di Redazione
01 maggio 2023 08:38
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 4:41 di questa notte al largo della costa nordoccidentale della Calabria.
L'epicentro è stato localizzato a 46 km a ovest di Cosenza, davanti alla costa di Paola, a una profondità di 266 km - il che dovrebbe avere disperso l'energia della scossa su un'area molto larga.
Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.
Anche con il passare delle ore nessuna segnalazione di danni è pervenuta alle sale operative dei Vigili del fuoco.