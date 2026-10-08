Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno alle 5:42: epicentro a nord delle Eolie

Scossa di terremoto questa mattina, 8 ottobre, nel Tirreno meridionale. Il sisma è stato registrato dall'INGV a una profondità di 372 chilometri.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nelle prime ore di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, nel Mar Tirreno meridionale, a nord delle Isole Eolie, al largo della Sicilia.

Il terremoto si è verificato esattamente alle ore 5:42:50, come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Secondo i dati ufficiali dell'INGV, l'epicentro è stato localizzato in mare, nel Tirreno meridionale, a nord dell'arcipelago delle Isole Eolie, tra la Sicilia e la Calabria.

La scossa ha raggiunto una magnitudo ML 4.7, con un ipocentro situato a ben 372 chilometri di profondità.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, che ha individuato l'evento alle coordinate geografiche 39.1163 di latitudine e 14.7858 di longitudine.

Un elemento particolarmente significativo di questo terremoto è la sua notevole profondità.

A differenza dei terremoti superficiali, che possono provocare scuotimenti più intensi nelle zone vicine all'epicentro, i terremoti profondi generalmente producono effetti più attenuati in superficie.

La profondità di 372 chilometri rappresenta quindi un dato importante per comprendere le caratteristiche dell'evento sismico.

L'evento è stato registrato dalla rete di monitoraggio sismico nazionale dell'INGV.

Come precisato dall'Istituto, le informazioni relative alla magnitudo, alla profondità e alla localizzazione possono essere aggiornate in seguito a ulteriori analisi dei dati raccolti.