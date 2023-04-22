TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.5, EPICENTRO A SUD DI MALTA QUESTA NOTTE, AVVERTITO IN ALCUNI COMUNI SICILIANI

Un’altra scossa di terremoto nella Sicilia orientale: nei primi minuti di oggi, alle 0.19 con epicentro a Malta, magnitudo 5,5.La scossa è stata avvertita pure in alcuni comuni della provincia di Cata...

Un’altra scossa di terremoto nella Sicilia orientale: nei primi minuti di oggi, alle 0.19 con epicentro a Malta, magnitudo 5,5.

La scossa è stata avvertita pure in alcuni comuni della provincia di Catania.

Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 10 km, localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Ragusa, Siracusa e Catania.

E’ stata attivata la sala operativa regionale.

Su disposizione del Dirigente Generale Cocina, tramite sala operativa e dirigenti di pc delle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, i sindaci dei comuni interessati sono stati invitati a preallertare le strutture di protezione civile e verificare eventuali danni, verificare procedure di emergenza e di avviso ai cittadini nelle aree costiere esposte.