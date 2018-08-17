95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO ML 2.6, EPICENTRO MILO QUESTA NOTTE

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto questa notte, alle ore 02.26 nella zona di Milo ad una profondità di 6 km.Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).La scossa è...

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2018 08:17
TERREMOTO DI MAGNITUDO ML 2.6, EPICENTRO MILO QUESTA NOTTE -
News
Condividi

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto questa notte, alle ore 02.26 nella zona di Milo ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La scossa è stata avvertita, dagli abitanti dell’area jonico-etnea.
Non si registrano al momento danni a persone o cose.
IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047