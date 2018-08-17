TERREMOTO DI MAGNITUDO ML 2.6, EPICENTRO MILO QUESTA NOTTE

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto questa notte, alle ore 02.26 nella zona di Milo ad una profondità di 6 km.Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).La scossa è...

A cura di Redazione 17 agosto 2018 08:17

