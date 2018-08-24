TERREMOTO DI MAGNITUDO ML 2.7, ALLE ORE 19.13 CON EPICENTRO RAGALNA
A cura di Redazione
24 agosto 2018 19:45
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 10 km N Ragalna (CT), oggi alle ore 19:13:47 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 14.94 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
IN AGGIORNAMENTO