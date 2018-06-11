95047

Terremoto di magnitudo ML 2.8, epicentro ragalna

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km SE Ragalna (CT), alle ore  03:28:52 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 14.96 ad una profondità di 2 km.I...

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2018 07:21
Terremoto di magnitudo ML 2.8, epicentro ragalna -
News
Condividi

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km SE Ragalna (CT), alle ore  03:28:52 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 14.96 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

ll sisma è stato molto superficiale e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell’area epicentrale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047