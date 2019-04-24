TERREMOTO, DOPPIA SCOSSA NEL GIRO DI POCHI MINUTI
Due scosse di terremoto, seppur di live entità, nel giro di pochi minuti nel nostro comprensorio.Il primo evento è stato registrato dai sismografi alle ore 16.12 di magnitudo ML 2.0 nella zona: 3 km...
Due scosse di terremoto, seppur di live entità, nel giro di pochi minuti nel nostro comprensorio.
Il primo evento è stato registrato dai sismografi alle ore 16.12 di magnitudo ML 2.0 nella zona: 3 km W Santa Maria di Licodia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.61, 14.85 ad una profondità di 5 km.
Il secondo terremoto, di magnitudo 2.3, è stato avvertito poco dopo, alle ore 16.18 , nella zona: 1 km N Biancavilla, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.87 ad una profondità di 3 km.
Nella nottata, alle 02.37, la terra aveva tremato nella zona di Maletto, con un terremoto di magnitudo 2.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.83, 14.86 ad una profondità di 28 km.
I terremoti sono stati localizzata da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
In nessuno dei casi, per fortuna, si segnalano feriti o danni.