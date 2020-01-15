TERREMOTO ESTREMAMENTE SUPERFICIALE AVVERTITO NELL'ACESE

Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato alle 12.48 tra Acireale e Aci Sant’Antonio nelle frazioni di Pennisi e Fiandaca a una profondità di un chilometro. Si tratta della stessa zona attraver...

A cura di Redazione 15 gennaio 2020 13:23

Condividi