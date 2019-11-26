TERREMOTO IN ALBANIA: ALMENO 6 MORTI E 200 DI FERITI, SCOSSE AVVERTITE IN PUGLIA, CAMPANIA E ABRUZZO

AGGIORNAMENTOÈ di almeno sei morti e 200 feriti il bilancio del terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di decine...

È di almeno sei morti e 200 feriti il bilancio del terremoto di stanotte sulla costa nord dell'Albania, mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di decine dispersi. Con una magnitudo di 6,5 si tratta del sisma più potente nella storia recente dell'Albania. Il terremoto è avvenuto in piena notte, alle 2.54 (ora locale, 3,54 in Italia), sorprendendo nelle abitazioni la maggior parte della popolazione.

Uomini dell'esercito e della protezione civile sono al lavoro da poco dopo le 4 tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini. A Kurbin un uomo è morto invece dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. Una donna anziana è morta a pochi passi dai due nipotini che invece si sono salvati. Sempre a Durazzo è crollato un albergo di tre piani. Da più parti viene ricordato che la maggior parte dell'edilizia albanese fino a pochi anni fa e soprattutto nei centri minori, non rispondeva a criteri antisismici.

#Terremoto in #Albania :forte scossa di magnitudo 6.5 vicino Durazzo. Il sisma avvertito anche in tutto il sud Italia

la gente è scesa in strada in preda al panico. Nessuna Informazione su eventuali danni a persone o cose(ore 5:22 martedì 26 novembre)

Ecco le prime immagini... pic.twitter.com/rVJBRE4KDb — Massimo (@Misurelli77) 26 novembre 2019

Una violenta scossa di terremoto, magnitudo 6.4, si è verificata in Albania ed è stata avvertita in gran parte del Sud Italia alle 3.54.

Il terremoto è stato percepito da molte persone in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, ma è in Albania che si registrano danni e gravi conseguenze.

Il sisma, che ha avuto epicentro tra Shijak e Durazzo, ha causato numerosi danni agli edifici. Un palazzo di circa 6 piani è totalmente collassato a Durazzo; altri edifici sono crollati nell’area dell’epicentro, diversi a Thumanë che è una delle località più colpite. Centinaia le case danneggiate dalla fortissima scossa.

Un primo bilancio (ancora non ufficiale) parla di 2 vittime e almeno 150 feriti, ma ci sarebbero altre persone sotto le macerie. Vigili del fuoco e volontari sono impegnati nella ricerca di dispersi coinvolti nei crolli.

Alcune persone, tra cui bambini, sono stati tratte in salvo negli ultimi minuti.

Intanto numerose scosse di assestamento stanno colpendo la zona.

Il terremoto è stato così intenso da essere stato avvertito anche in Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Macedonia.