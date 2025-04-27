TERREMOTO IN MARE AL LARGO DI PALERMO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.4

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18:21 in Sicilia. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto una magnitudo di...

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18:21 in Sicilia. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4 ed è stato localizzato nel Mar Tirreno meridionale, ad una profondità di 5 chilometri.

L’epicentro è stato individuato tra Ustica e la costa settentrionale della Sicilia, in prossimità della zona di Palermo, con coordinate geografiche 38.4852 di latitudine e 13.4082 di longitudine.

La scossa è stata avvertita distintamente in alcune località costiere e dell'entroterra, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il terremoto, sebbene di moderata intensità, ha destato preoccupazione tra i residenti, soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano i cittadini a mantenere la calma e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.