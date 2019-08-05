TERREMOTO IN SICILIA, SCOSSA MAGNITUDO 3.6 IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.6 della Scala Richter, è stata registrata alle 12:16 di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro localizzato a 6 km dal centro abi...

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.6 della Scala Richter, è stata registrata alle 12:16 di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro localizzato a 6 km dal centro abitato di Caltabellotta (Ag).

Il sisma è stato particolarmente intenso, ed è stato avvertito anche nei comuni vicini, in una vasta area, compresa tra i territori di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Ribera, suscitando preoccupazione nella popolazione.

Diverse persone, infatti, hanno lasciato la propria abitazione.

Nelle scorse settimane uno sciame sismico aveva interessato la zona della vicina Valle del Belice, in particolare il comune di Menfi, con una serie di scosse che, comunque, non hanno mai superato i 3 gradi di magnitudo.