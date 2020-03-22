TERREMOTO MAGNITUDO 2.6 ALLA ORE 11.10 CON EPICENTRO MILO
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 11:10:08 locali (10:10:08 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.6 (±0.1).
L'evento risulta localizzato a 1.0 km W da Monte Scorsone (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.746 longitudine 15.058 (errore epicentrale 0.3 km)
profondità 5.4 km (errore in profondità 0.3 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Milo (CT) (5.8 km)
2) Zafferana Etnea (CT) (7.3 km)
3) Sant'Alfio (CT) (7.3 km)
Al momento non si segnalano danni a persone e cose