TERREMOTO MAGNITUDO 2.9 ALLE ORE 10.56
Scossa di terremoto registrate in mattinata, la prima esattamente alle ore 10.50 I DATI FORNITI DALL'INGV SONO di magnitudo ML 2.9 km SE Santa Maria di Licodia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6, 14.9 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
La scossa s’è verificata in superficie ed è stata distintamente avvertita a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Paternò
Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose e persone.
# Data e ora locale: 05 gen 2019 10:56:24
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 36' 4"
- Longitudine: 14° 54' 14"
# Zona: 2 Km Se Santa Maria Di Licodia (CT)
# Magnitudo Richter: 2.9 ML
# Profondità: 2.5 km
