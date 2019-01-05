95047

TERREMOTO MAGNITUDO 2.9 ALLE ORE 10.56

+++FLASH+++Scossa  di terremoto registrate in mattinata, la prima  esattamente alle ore 10.50  I DATI FORNITI DALL'INGV SONO di magnitudo ML 2.9  km SE Santa Maria di Licodia (CT), con coordinate geog...

A cura di Redazione Redazione
05 gennaio 2019 11:33
TERREMOTO MAGNITUDO 2.9 ALLE ORE 10.56 -
News
+++FLASH+++

Scossa  di terremoto registrate in mattinata, la prima  esattamente alle ore 10.50  I DATI FORNITI DALL'INGV SONO di magnitudo ML 2.9  km SE Santa Maria di Licodia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6, 14.9 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La scossa s’è verificata in superficie ed è stata distintamente avvertita a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Paternò

Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose e persone.

# Data e ora locale: 05 gen 2019 10:56:24
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 36' 4"
- Longitudine: 14° 54' 14"
# Zona: 2 Km Se Santa Maria Di Licodia (CT)
# Magnitudo Richter: 2.9 ML
# Profondità: 2.5 km

IN AGGIORNAMENTO

