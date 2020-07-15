TERREMOTO MAGNITUDO 3.0 ALLE ORE 07.40 CON EPICENTRO A RAGALNA

Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 07.40 nettamente avvertita dalla popolazione con epicentro a RagalnaEssendo la scossa molto superficiale è stata ben sentita dalla popolazione vicina a...

Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 07.40 nettamente avvertita dalla popolazione con epicentro a Ragalna

Essendo la scossa molto superficiale è stata ben sentita dalla popolazione vicina all’epicentro

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 07:40:09 locali (05:40:09 UTC), hanno registrato un

terremoto di magnitudo locale pari a 3.0 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 1.5 km SE da Ragalna (CT).

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.625 longitudine 14.955 (errore epicentrale 0.3 km)

profondità 0.1 km (errore in profondità 0.6 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Ragalna (CT) (1.5 km)

2) Belpasso (CT) (4.4 km)

3) Santa Maria di Licodia (CT) (5.9 km)

Una replica si è verificata alle ore 08.13di magnitudo 1.8, sempre con epicentro a 2 km SE Ragalna (CT) con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 14.95 ad una profondità di 1 km.

Sono pervenute in Sala Operativa notizie di avvertibile da parte di alcuni abitanti di Paternò

Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa, soprattutto nelle zone vicino all’epicentro

Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).