Terremoto di magnitudo ML 2.6, epicentro ragalna

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto, alle ore 12.53 nella zona di Ragalna ad una profondità di 0 km.

Altre due scosse sono state registrate nella stessa zona, la prima alle ore 12.43 di mangitudo 1.8 e la seconda alle ore 12.52 di magnitudo 2.2

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Il sisma è stato molto superficiale e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell’area epicentrale