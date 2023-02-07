TERREMOTO NEL MESSINESE, REGISTRATA UNA SCOSSA DI MAGNITUDO 2.5 CON EPICENTRO AD UCRIA
A cura di Redazione
07 febbraio 2023 08:09
Torna a tremare il Messinese. Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto alle 06.08 ad Ucria. Il sisma con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0220, 14.8800 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
DATI UFFICIALI
