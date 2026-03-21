🟡 Terremoto nel Messinese: scossa tra magnitudo 4 e 4.5, stima provvisoria

AGGIORNAMENTO

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa in Sicilia. Secondo i dati ufficiali dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l'evento sismico ha interessato la zona dei Nebrodi.

I Dettagli Tecnici

Orario: 19:03:04 (ora italiana) del 21 marzo 2026

Magnitudo: ML 3.7

Epicentro: 4 km a Sud di Pettineo (ME)

Coordinate: 37.9335 (lat), 14.3013 (lon)

Profondità (Ipocentro): 27 km

Analisi della Situazione

La scossa, nonostante una magnitudo moderata, è avvenuta a una profondità significativa ($27 \text{ km}$), il che potrebbe aver attenuato l'intensità del risentimento al suolo, ma ha permesso alle onde sismiche di propagarsi in un'area piuttosto vasta tra le province di Messina, Enna e Palermo.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni limitrofi all'epicentro

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Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19:04 di oggi, sabato 21 marzo 2026, nella provincia di Messina. Secondo una stima provvisoria, la magnitudo è compresa tra 4.0 e 4.5.

L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha identificato la scossa con il codice #INGV_45094251. Al momento si tratta di dati preliminari, che potrebbero essere aggiornati nelle prossime ore con informazioni più precise su magnitudo, profondità ed epicentro.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diverse aree della provincia e, secondo le prime segnalazioni, anche in alcune zone della Sicilia orientale.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili dati ufficiali e confermati.