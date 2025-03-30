TERREMOTO NEL POMERIGGIO AL LARGO DELLA SICILIA ORIENTALE: MAGNITUDO 3.4 REGISTRATA DALL’INGV
Una scossa di terremoto si è verificata oggi, domenica 30 marzo 2025, nel Mar Ionio Meridionale. Il sisma è stato registrato alle ore 17:31 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con una magnitudo di 3.4 sulla scala Richter e una profondità di 44 km.
L’epicentro e i dati ufficiali
Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro del terremoto è stato individuato al largo della costa orientale della Sicilia, con coordinate geografiche di 36.7867 di latitudine e 17.7627 di longitudine.
- Magnitudo: ML 3.4
- Zona: Mar Ionio Meridionale (MARE)
- Data e ora: 30 marzo 2025, ore 17:31:34 (UTC +02:00)
- Profondità: 44 km
- Localizzazione: Sala Sismica INGV-Roma
Il sisma, avvenuto in mare aperto, non ha provocato danni a persone o strutture. Tuttavia, data la profondità dell’evento, potrebbe essere stato avvertito in alcune aree costiere della Sicilia orientale.
Il terremoto odierno nel Mar Ionio Meridionale rientra nella normale attività sismica della regione, una zona ad alta sismicità. Nonostante la moderata intensità, episodi di questo tipo richiamano l’importanza della prevenzione e della preparazione a eventi sismici di maggiore entità.
Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INGV e di seguire le indicazioni della Protezione Civile.