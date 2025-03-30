TERREMOTO NEL POMERIGGIO AL LARGO DELLA SICILIA ORIENTALE: MAGNITUDO 3.4 REGISTRATA DALL’INGV

Una scossa di terremoto si è verificata oggi, domenica 30 marzo 2025, nel Mar Ionio Meridionale. Il sisma è stato registrato alle ore 17:31 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcan...

A cura di Redazione 30 marzo 2025 18:02

