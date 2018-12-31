TERREMOTO, PROSEGUONO LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma. I vigili del fuoco sono intervenuti a Fleri per verificare le condizioni di un comignolo in un edificio civile in via Vi...

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma. I vigili del fuoco sono intervenuti a Fleri per verificare le condizioni di un comignolo in un edificio civile in via Vittorio Emanuele a Fleri, Zafferana Etnea.

Le comunicazioni e le trasmissioni radio sono garantite dal Servizio di TLC del nucleo di telecomunicazione dei Vigili del Fuoco con base a S.M.La stella comune di Aci S.Antonio.

I vigili del fuoco hanno eseguito delle operazioni di bonifica del territorio con rimozione massi dalla strada nella frazione di Lavinaio eseguito dai mezzi di movimento terra dei Vigili del Fuoco

Ad oggi sono in totale 1300 gli interventi di messa in sicurezza, valutazione e soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco nelle zone di Catania, colpite dal sisma durante la notte di Santo Stefano. Al momento restano operative 5 unita’ di comando locale a Fleri, Zafferana Etnea, Santa Maria la Stella e Acireale. E per consentire le operazioni di soccorso ad Acireale è stato realizzato un campo base con un modulo di supporto logistico e più di 18 tende.