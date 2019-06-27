TERREMOTO, SCOSSA DI MG 3.6 AVVERTITA ALLE ISOLE EOLIE E IN PROVINCIA DI MESSINA
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), oggi alle ore 19:42:58con coordinate geografiche (lat, lon) 38.34, 14.73 ad una profondità di 16 km.I...
A cura di Redazione
27 giugno 2019 20:42
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), oggi alle ore 19:42:58
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.34, 14.73 ad una profondità di 16 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Al momento non si segnalano danni a cose e persone