TERREMOTO, SCOSSA DI MG 3.6 AVVERTITA ALLE ISOLE EOLIE E IN PROVINCIA DI MESSINA

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2019 20:42
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), oggi alle ore  19:42:58
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.34, 14.73 ad una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Al momento non si segnalano danni a cose e persone

