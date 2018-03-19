95047

Terremoto, scossa pochi minuti fa, epicentro Maletto

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2018 19:46
Una scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 16,46 con epicentro Maletto.

La scossa è stata di  magnitudo 3.1, a 5.7 km di profondità, una scossa dunque molto superficiale.

Il sisma è stato preceduto da un terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro Bronte (Ct) e seguito da uno di magnitudo 2.5 con epicentro Maletto (Ct).

Non si registrato danni a persone o cose.

