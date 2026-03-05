Terremoto sull’Etna, 72 interventi dei Vigili del Fuoco a Ragalna dopo la scossa di magnitudo 4.5
Prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco dopo il terremoto di magnitudo 4.5 che nella mattinata di ieri ha colpito l’area pedemontana dell’Etna, con epicentro nella zona tra Ragalna e i centri vicini.
A distanza di 24 ore dalla scossa, sono 72 gli interventi effettuati finora, la maggior parte dei quali nel territorio di Ragalna, il comune che ha registrato le segnalazioni più numerose.
Sul posto si sono alternate oltre 15 squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate in verifiche strutturali su abitazioni ed edifici che avrebbero riportato lesioni, danni o crolli parziali in seguito al sisma.
Gli interventi riguardano principalmente controlli di stabilità e sopralluoghi tecnici, richiesti dai cittadini dopo la forte scossa che è stata avvertita distintamente in diversi comuni della provincia etnea.
Le attività di verifica proseguono anche nelle prossime ore per accertare eventuali criticità e garantire la sicurezza degli edifici.
La situazione resta monitorata costantemente dalle squadre di soccorso e dalle autorità locali.