Terremoto sull’Etna di magnitudo 3.9: epicentro vicino Milo, scossa avvertita nel comprensorio

Terremoto alle 8:49: l'INGV conferma magnitudo 3.9, epicentro a 7 km a ovest di Milo e profondità di 7 km.

È di magnitudo 3.9 il terremoto registrato questa mattina, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 8:49, sul territorio etneo. La scossa è stata avvertita anche nella zona di Ragalna e in diversi centri del comprensorio.

A confermarlo sono i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’epicentro del sisma 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania, a una profondità di 7 chilometri.

Il terremoto si è verificato esattamente alle 08:49:13, con coordinate geografiche 37.7350 di latitudine e 15.0430 di longitudine.

La scossa, inizialmente segnalata con una magnitudo provvisoria compresa tra 3.7 e 4.2, è stata successivamente classificata con una magnitudo locale ML 3.9 dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo INGV di Catania.

Il movimento sismico è stato percepito nella zona di Ragalna e in altre località del territorio etneo, richiamando l’attenzione dei residenti.

Al momento non risultano disponibili informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o edifici.

L’area dell’Etna è interessata da una frequente attività sismica, costantemente monitorata dagli strumenti dell’INGV.

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