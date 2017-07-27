TERREMOTO SULL’ETNA – LIEVE SCOSSA MAGNITUDO 2.8 A MOTTA S. ANASTASIA
A cura di Redazione
27 luglio 2017 11:09
Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 27 luglio 2017, esattamente alle 10.30
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV questa seconda scossa è stata di magnitudo 2.80 sulla scala richter, con ipocentro fissato a soli 8 km di profondità, risultando molto superficiale. Epicentro individuato a Motta S.Anastasia
In Aggiornamento