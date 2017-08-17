TERREMOTO SULL’ETNA, OGGI POMERIGGIO CON EPICENTRO RAGALNA
A cura di Redazione
17 agosto 2017 21:25
Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi, esattamente alle 14.48
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV la scossa è stata di magnitudo 2.1 sulla scala richter, con ipocentro fissato a soli 5 km di profondità, con epicentro Ragalna
La scossa per fortuna di bassa intensità è stata però chiaramente percepita dagli abitanti oltre che di Ragalna anche di molti comuni etnei
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.