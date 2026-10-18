Terremoto sull’Etna, sciame sismico con epicentro a Bronte: scossa di magnitudo 3.2 alle 6:20

Diverse scosse dalle prime ore di oggi, domenica 18 ottobre. La più forte alle 6:20, con epicentro a 7 chilometri da Bronte e profondità di 6 chilometri.

BRONTE – Uno sciame sismico sta interessando il versante occidentale dell'Etna dalle prime ore di oggi, domenica 18 ottobre 2026. Diverse scosse di terremoto sono state registrate nella zona di Bronte, in provincia di Catania, con una sequenza di eventi concentrati nell'arco di poche ore.

La scossa più intensa è stata rilevata alle ore 6:20:46, con una magnitudo ML 3.2. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri a sud-est di Bronte, a una profondità di circa 6 chilometri.

L'attività sismica era già stata registrata nelle ore precedenti. Alle 4:22 si è verificata una scossa di magnitudo 2.1, seguita appena cinque minuti dopo, alle 4:27, da un terremoto di magnitudo 2.5.

La sequenza è proseguita con l'evento più intenso delle 6:20, seguito da ulteriori movimenti tellurici di minore magnitudo.

In particolare, sono state registrate altre scosse alle 6:33 e alle 6:37, entrambe di magnitudo 1.0, alle 7:06 di magnitudo 1.2, alle 7:10 di magnitudo 1.0 e alle 7:18 di magnitudo 1.1.

I terremoti risultano concentrati nell'area etnea a sud-est di Bronte. La sequenza viene seguita dalla rete di monitoraggio dell'INGV, che rileva costantemente i movimenti sismici del territorio.

L'evoluzione dello sciame sismico resta da seguire attraverso i dati ufficiali, anche per verificare l'eventuale registrazione di nuovi eventi nelle prossime ore.