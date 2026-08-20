Terremoto sull’Etna, scossa di magnitudo 3.1 vicino Linguaglossa: epicentro a soli 2 km di profondità

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata questa mattina, giovedì 20 agosto 2026, nell’area etnea.

L’evento sismico è avvenuto alle ore 7:47 locali ed è stato localizzato 10 chilometri a sud-ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania.

Secondo i dati disponibili, il terremoto ha avuto coordinate epicentrali 37.798, 15.045 e un ipocentro particolarmente superficiale, a circa 2 chilometri di profondità.

Proprio la ridotta profondità può favorire la percezione della scossa nelle località più vicine all’epicentro. Al momento non risultano dalle informazioni disponibili segnalazioni di danni.

L’area dell’Etna è costantemente monitorata dalle reti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che rende disponibili i parametri relativi alla localizzazione e alla magnitudo degli eventi sismici registrati sul territorio nazionale.

La situazione resta dunque sotto osservazione per verificare l’eventuale registrazione di ulteriori eventi sismici nell’area etnea.