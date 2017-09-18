95047

TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA

Una nuova debole scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa, esattamente alle 08.05.Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 a 10 chilometri dal c...

A cura di Redazione Redazione
18 settembre 2017 08:44
TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA -
News
Condividi

Una nuova debole scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa, esattamente alle 08.05.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 a 10 chilometri dal comune di Biancavilla.

La scossa,  ha avuto epicentro a 6.5 km di profondità.

TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA
TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA

Un altra scossa piu debole, è stata registrata alle ore 06.14 con magnitudo 2.0 con epicentro a Bronte

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA
TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA

 

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047