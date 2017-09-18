TERREMOTO SULL’ETNA – SCOSSA MAGNITUDO 2.5 A BIANCAVILLA
A cura di Redazione
18 settembre 2017 08:44
Una nuova debole scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa, esattamente alle 08.05.
Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 a 10 chilometri dal comune di Biancavilla.
La scossa, ha avuto epicentro a 6.5 km di profondità.
Un altra scossa piu debole, è stata registrata alle ore 06.14 con magnitudo 2.0 con epicentro a Bronte
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
IN AGGIORNAMENTO