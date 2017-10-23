TERREMOTO, UN'ALTRA SCOSSA IN MARE AVVERTITA A SIRACUSA ALLE 21.11

Nuova scossa di terremoto in mare a pochi chilometri dalla Costa siracusana. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.0 alle 21.11.Il sisma ha avuto una profondità di 21 km ed è stato avvertito nei piani...

A cura di Redazione 23 ottobre 2017 22:04

