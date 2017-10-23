95047

TERREMOTO, UN'ALTRA SCOSSA IN MARE AVVERTITA A SIRACUSA ALLE 21.11

Nuova scossa di terremoto in mare a pochi chilometri dalla Costa siracusana. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.0 alle 21.11.Il sisma ha avuto una profondità di 21 km ed è stato avvertito nei piani...

A cura di Redazione Redazione
23 ottobre 2017 22:04
Nuova scossa di terremoto in mare a pochi chilometri dalla Costa siracusana. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.0 alle 21.11.

Il sisma ha avuto una profondità di 21 km ed è stato avvertito nei piani alti delle case nel capoluogo Siracusa come anche ad Augusta ed a Catania.

Al momento non sono segnalati danni.

Un altra scossa di magnitudo 2.1 è stata segnalata dai sismografi dell'Ingv, oggi alle ore 19.47, con epicentro a Santa Venerina a soli 2 km di profondità.

Ieri scossa analoga di magnitudo 2.8 alle 17.15 nella stessa area.

